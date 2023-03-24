В России раскрыли новую схему обмана покупателей авто

«Известия» рассказали о новой мошеннической схеме, в рамках которой покупателям предлагают заплатить за авто и обещают отдать машину, «когда пройдет транзакция». Ущерб от действий мошенников может достигать нескольких миллионов рублей.

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Схема выглядит так: сначала на встречу с покупателем отправляют «менеджера», который договаривается о цене, просмотре машины и других нюансах, затем на сделку приезжает «продавец» и заключает с клиентом договор купли-продажи.

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После этого покупателя просят перевести «менеджеру» деньги. Машину обещают отдать «как только пройдет транзакция».

«В итоге вы остаетесь без денег и без машины», - подчеркивает издание.

По такой схеме своих денег - почти трех миллионов рублей - лишился Александр Кличев. Он рассказал, что после перевода денег «менеджеру» с ним перестали выходить на связь.

«Поехали посмотреть автомобиль, все устроило, общались мы с третьим лицом, неким Артемом, который скидывал нам всю информацию по автомобилю, подготовил договоры, общался непосредственно с "продавцом", Александром», - отметил Кличев.

После осмотра авто его попросили перевести деньги - частями на карты двух разных банков.

«Приехали опять к "продавцу". <…> Александр <…> подготовил все документы, ключи, ПТС, паспорт свой показал, все проверили, все нормально. Перед тем, как отправлять деньги, говорю: "Мы сейчас переводим деньги третьему лицу, это третье лицо получает деньги, звонит вам, и мы уезжаем на автомобиле?" Мне сказали: "Да, все верно"», - рассказал Кличев.

В итоге телефон Артема оказался отключен и связаться с ним не удалось. «Продавец» начал говорить, что этого человека не знает и не видел.

В итоге Кличев оказался в ситуации, когда он перевел средства третьему лицу и не может доказать, что продавец авто получил деньги. Адвокат Екатерина Солдатова рассказала, что истребовать машину у продавца крайне сложно, несмотря на то, что договор «как бы заключен».

Покупателю в таком случае необходимо обратиться в суд с иском к третьему лицу о взыскании неосновательного обогащения.

Также Солдатова посоветовала требовать от продавцов расписку в получении денег.