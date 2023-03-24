Россия нашла нового поставщика автозапчастей вместо ушедших брендов

Россия планирует наладить поставки аналогов европейских автозапчастей из Таиланда.

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Сейчас представители обеих стран ведут переговоры о налаживании экспорта копий запчастей взамен оригинальных деталей производителей, которые ушли с российского рынка. К этому разговору возвращаются уже не в первый раз — еще в 2022 году посол Таиланда в России говорил, что ждет от российских дилеров подробный список необходимых запчастей, а также информацию по объему поставок.

Председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко сообщил, что в первую очередь представители двух стран обсуждают налаживание поставок аналогов японских запчастей, которые из-за санкций перестали поставлять на территорию России.

Запчасти из Таиланда представляют собой либо аналоги оригинальных запчастей, либо детали, которые совместимы с оригинальным оборудованием. Барченко также добавил, что в переговорах принял участие крупных отечественный дистрибьютор запчастей, однако название раскрывать не стал.