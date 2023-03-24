Россия нашла нового поставщика автозапчастей вместо ушедших брендов

Россия планирует наладить поставки аналогов европейских автозапчастей из Таиланда.
Сейчас представители обеих стран ведут переговоры о налаживании экспорта копий запчастей взамен оригинальных деталей производителей, которые ушли с российского рынка. К этому разговору возвращаются уже не в первый раз — еще в 2022 году посол Таиланда в России говорил, что ждет от российских дилеров подробный список необходимых запчастей, а также информацию по объему поставок.
Председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко сообщил, что в первую очередь представители двух стран обсуждают налаживание поставок аналогов японских запчастей, которые из-за санкций перестали поставлять на территорию России.
Запчасти из Таиланда представляют собой либо аналоги оригинальных запчастей, либо детали, которые совместимы с оригинальным оборудованием. Барченко также добавил, что в переговорах принял участие крупных отечественный дистрибьютор запчастей, однако название раскрывать не стал.
В конце марта в России отметили небольшое снижение цен на запчасти для автомобилей Lada, Chevrolet и Volvo. Это стало следствием новой схемы расчета выплат по ОСАГО. По сравнению с декабрем 2022 года запчасти стали дешевле в среднем на 6,4 процента. Российский союз автостраховщиков связал это с появлением новых каналов поставок.