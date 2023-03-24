Раскрыт салон спортивного Geely Atlas Cool

Появились фотографии интерьера спортивного китайского кроссовера Geely Atlas Cool.

Фото: © Geely © Geely

В целом салон повторяет тот, который мы уже видели у Atlas нового поколения — в Китае эта модель известна как Boyue L. У Cool-версии все тот же широкоформатный планшет, прямоугольная цифровая панель приборов и руль необычной формы, но есть и одно яркое отличие: атмосферная подсветка, которая интегрирована даже в динамики. Также в список оснащения, судя по официальным фотографиям, войдет система распознавания лиц.

Geely Atlas Cool, он же Boyue Сool в родном Китае, — это молодежная и более спортивная версия Boyue L. Она по всем параметрам меньше стандартного Boyue L и отличается дизайном: у нее иная радиаторная решетка, выштамповки на кузове, которые придают кроссоверу «граненый» вид, а также Т-образная передняя оптика и тонкая полоса на корме, соединяющая фонари.

В салоне установлен такой же планшет, как и у более крупного Boyue L — у исходной модели его диагональ составляет 13,2 дюйма. А фишкой Сool-версии стала атмосферная подвеска со спиралями светодиодов в динамиках. Цвет подсветки можно выбрать на свой вкус.

Atlas Cool приводит в движение 181-сильный двигатель объемом 1,5 литра, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом».

Ранее сообщалось, что Geely намерена выпустить целое семейство Атласов, в которое уже входят Atlas Pro (именно такой кроссовер представлен на российском рынке), Atlas L, он же Boyue L в КНР, а теперь и Atlas Cool. При этом Cool — это тоже отдельная линейка внутри модельной гаммы марки, в которую, например, входит спортседан Binrui Cool на агрегатах Coolray.

Geely Atlas Cool

Geely Atlas Cool

Geely Atlas Cool

Geely Atlas Cool

Geely Atlas Cool