Ford допустил потерю $3 миллиардов на электромобилях

Ford в этом году ожидает убытки в размере 3 млрд долларов от своего подразделения по производству электромобилей. Как сообщает журнал Car and Driver, они вырастут по сравнению с прошлым годом, когда потери составляли 2,1 млрд долларов.

Убыток увеличится несмотря на растущие продажи электрического кроссовера Mustang Mach-E. Причинами названы затраты на расширение производственных мощностей в Теннеси и Кентукки, а также переход на использование альтернативных химических элементов для аккумуляторов.

Во время беседы с журналистами финансовый директор Джон Лоулер отметил, что теперь Ford будет использовать новую структуру отчетности, которая разбита на Ford Blue (газовые/гибридные автомобили), Ford Model E (электроавтомобили) и Ford Pro (коммерческие автомобили).

«Речь идет не только об изменении того, как мы сообщаем о финансовых результатах, мы меняем то, как мы думаем, принимаем решения и управляем компанией, а также распределяем капитал для получения максимальной прибыли», — подчеркнул он.