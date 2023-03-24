Владельцы Tesla устроили световое шоу в честь «Оскара» для индийской песни

В Нью-Джерси порядка сотни владельцев электромобилей Tesla собрались в прошедшие выходные на парковке, чтобы устроить светомузыкальное шоу. Об этом пишет Auto.ru.

Акция была посвящена «Оскару», который получила индийская песня Naatu Naatu. Композиция написана на языке телугу и прозвучала в индийском фильме «RRR: Рядом ревет революция». На прошедшей церемонии вручения кинопремии «Оскар» она получила награду в номинации «Лучшая песня».

Некоторые версии Tesla позволяют включить световое шоу, синхронизировав его ритм с любой композицией. Видео шоу с автомобилями попало в сеть и уже стало вирусным.