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46 минут назад

Владельцы Tesla устроили световое шоу в честь «Оскара» для индийской песни

Елена Прошина

В Нью-Джерси порядка сотни владельцев электромобилей Tesla собрались в прошедшие выходные на парковке, чтобы устроить светомузыкальное шоу. Об этом пишет Auto.ru.

Акция была посвящена «Оскару», который получила индийская песня Naatu Naatu. Композиция написана на языке телугу и прозвучала в индийском фильме «RRR: Рядом ревет революция». На прошедшей церемонии вручения кинопремии «Оскар» она получила награду в номинации «Лучшая песня».

Некоторые версии Tesla позволяют включить световое шоу, синхронизировав его ритм с любой композицией. Видео шоу с автомобилями попало в сеть и уже стало вирусным.

Для запуска светомузыки в Tesla нужно скачать файл на карту памяти, затем в меню медиасистемы автомобиля выбрать пункт Lightshow. После того, как владелец выйдет из машины и закроет двери, шоу начнется.

Автоновости,Видео,Tesla,
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