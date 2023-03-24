Россияне стали чаще менять подержанных «европейцев» на новые китайские кроссоверы

Российские автомобилисты стали чаще менять свои свежие подержанные автомобили европейского производства (в возрасте 2-5 лет) на новые китайские кроссоверы. Об этом «Газете.Ru» заявили представители нескольких крупных дилерских центров.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам менеджера по продажам дилерского центра марки Exeed в Калуге, тренд на сдачу европейских иномарок ради китайских машин особенно ярко обозначился летом 2022 года. Многие клиенты центра объяснили свое решение опасениями рисков с обслуживанием, либо уже столкнулись с ними, сказал собеседник «Газеты.Ru».

Представитель дилера отметил, что в числе последних поступлений — кроссоверы Volkswagen Touareg, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz E-Klasse, которые с помощью услуги «трейд-ин» (покупка нового автомобиля с одновременной продажей старого) обменяли на китайские авто.

О том, что выросло количество автомобилей «свежих» годов, сдаваемых в «трейд-ин» ради новых китайских моделей, говорят и представители ГК «АвтоСпецЦентр».

«Причина – рост недоверия к маркам, приостановившим работы в России. Это связано с тем, что дорожают запчасти и обслуживание, не поддерживается продленная гарантия, возникает дефицит некоторых позиций», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе «АвтоСпецЦентра».

В компании такую тенденцию связали с переживаниями автовладельцев относительно резкого снижения остаточной стоимости своих иномарок.