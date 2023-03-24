Что изменилось в обновленном китайском Kia Seltos

Компания Kia обновила китайский аналог кроссовера Seltos.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Рестайлинговый Kia KX3 попал в объективы шпионских камер, снимки новинки публикует портал AutoHome: у кроссовера изменилось оформление кормы, но главным новшеством стало появление цифрового кокпита. С обновлением модель обзавелась единым экраном на передней панели, который объединяет виртуальную приборку и дисплей мультимедийной системы. Такой Kia KX3 пока не появился в продаже, а вот дорестайлинговую версию кроссовера можно купить в том числе и в России.

Kia KX3 продается в Китае с 2015 года и изначально кроссовер был ближайшим родственником Hyundai Creta. В 2016 и 2018 он пережил рестайлинг, а в 2019-м перешагнул во второе поколение и из самостоятельной модели превратился в разновидность глобального Seltos. Теперь же для модели готовят плановое обновление.

Изменения в экстерьере сводятся к новой начинке головной оптики и слегка переработанному дизайну переднего бампера. На корме появился сплошной фонарь и исчезла имитация выхлопных труб. Зато в салоне отныне устанавливается современная консоль с двумя экранами, которая слегка утоплена в передней панели и имеет видимый изгиб.

Autohome.com.cn / Kia KX3 (Seltos)

Autohome.com.cn / Kia KX3 (Seltos)

Под капотом у китайского Seltos все по-прежнему: в движение кроссовер приводит атмосферный мотор объемом 1,5 литра, который развивает 115 лошадиных сил и может работать как в связке с «механикой», так и с вариатором. Привод у Kia KX3 только передний.

Выпуском KX3 занимается совместное предприятие Dongfeng Yueda Kia.