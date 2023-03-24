Круглый руль на замену U-образному «штурвалу» Tesla раскупили в рекордный срок

Компания Tesla распродала круглый руль на замену «штурвалу» всего за неделю.

Фото: Tesla Tesla

Традиционный руль Wheel Retrofit для Model S/Model X, который предлагалось установить вместо U-образного руля, исчез из магазина производителя через восемь дней после начала продаж. Его стоимость составляла 700 долларов США или 53 тысячи рублей, включая установку в сервисном центре Tesla. Пополнит ли компания запасы, учитывая высокий спрос, пока неизвестно.

Руль-«штурвал» для Tesla, который усиленно продвигал генеральный директор компании Илон Маск, пришелся по вкусу не всем, о чем весьма красноречиво говорят продажи. Несмотря на довольно высокую цену, запас круглых рулей быстро подошел к концу.

До начала нынешнего года обновленные электрокары Model S и Model X продавались исключительно с U-образным рулем. В январе Tesla все же вернула традиционный руль в качестве бесплатной опции для покупателей новых автомобилей, хотя ранее Маск заверял, что он не вернется на машины Tesla. Клиенты, которые приобрели модели ранее, могли докупить обычный руль в фирменном магазине.