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35 минут назад

Перечислены частые ошибки автомобилистов весной

Car.ruиещё 1

В любое время года автомобилисты должны учитывать особенности эксплуатации транспортных средств. Эксперты перечислили распространенные ошибки водителей весной.

Перечислены частые ошибки автомобилистов весной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самая частая ошибка автомобилистов - ранняя смена резины. С наступлением весны температура меняется, но ночью все равно наблюдаются заморозки. На асфальте образуется едва заметная корка льда, которая может стать причиной заноса на летней резине.

То же правило касается новых автомобилей, которые традиционно продаются с летними покрышками. Если водитель ранней весной стал обладателем транспорта, ему стоит передвигаться с особой осторожностью. Лучше всего ездить в то время суток, когда на дороге не будет льда.

Не стоит доливать воду в омыватель, даже если в дневное время на улице стоит плюсовая температура. В ночь, при наступлении мороза, вода может замерзнуть в системе. Еще одна ошибка автомобилистов - проезд луж на высокой скорости. В весеннее время вода на дорогах может застаиваться на большой глубине. Когда автомобиль проезжает на большой скорости, она попадает в воздухозаборник, в результате чего мотор получает гидроудар.

С наступлением весны не стоит забывать про мойку. Так можно будет смыть с кузова зимние реагенты. Лучше всего провести процедуру несколько раз. Еще одно правило для автовладельцев - проявлять бдительность на дороге. В весеннее время учащаются случаи ДТП с животными, которые чаще всего появляются на проезжей части в ночное время суток.

С наступлением весны следует внимательно отнестись к соблюдению ПДД. В это время разметка на дорогах может стираться, поэтому водители позволяют себе лишние маневры. Однако это обстоятельство не снимает с водителя ответственность за нарушение правил на дороге.

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