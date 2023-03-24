В Россию официально пришла итальянская мотоциклетная марка Benelli

С 2016 года Benelli принадлежит китайскому холдингу Geely, но штаб-квартира, конструкторское бюро и дизайн-центр по-прежнему находятся в итальянском городе Пезаро, где начиналась история итальянской марки.

Фото: Benelli Benelli

История компании Benelli началась в далёком 1911 году, её основали шесть братьев Бенелли (Джузеппе, Джованни, Филиппо, Франческо, Доменико и Антонио) с подачи своей матери Терезы, которая, оставшись вдовой, захотела, чтобы её сыновья занимались делом и организовала им мастерскую в одном из флигелей своего поместья. Первый мотоцикл братья Бенелли соорудили в 1921 году, он назывался Velomotore и был оснащён 98-кубовым двигателем. Уже на следующий год молодая компания стала предлагать более мощные версии этой модели со 125-кубовым двигателем, и вообще бизнес в 20-е и 30-е годы развивался динамично: братья Бенелли оперативно внедряли всякие технические новшества в свои мотоциклы, участвовали в гонках и побеждали, что хорошо сказывалось на продажах. В 1932 году компания переезжает в новое просторное здание, к началу Второй мировой войны штат Benelli насчитывал около 800 человек.

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В ходе войны фабрику Benelli разбомбили, но братья восстановили её и продолжили бизнес. В 60-х компания столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны молодых японских производителей мототехники и в 1972 году влилась в промышленную империю легендарного аргентинца Алехандро де Томазо, под его началом Benelli создала свои наиболее технически изощрённые мотоциклы с рядным 6-цилиндровым двигателем с поперечным расположением.

Агрессивный менеджмент де Томазо, мягко говоря, не всегда был эффективным, империя аргентинца довольно скоро развалилась, с конца 80-х компания Benelli сменила трёх собственников, пока наконец в 2016 году не вошла в состав холдинга Geely, благодаря которому мотоциклы Benelli теперь беспрепятственно попадают в Россию. Первым официальным дилером Benelli в нашей стране стала хорошо известная компания «Авилон АГ», мотоциклы Benelli будут представлены в четырёх её салонах в Москве и Подмосковье.

В текущей модельной линейке Benelli нет особо мощных моделей уровня топовых Aprilia, Ducati, MV Agusta, но дизайн и баланс потребительских качеств у Benelli точно не хуже, поскольку разрабатываются эти мотоциклы по-прежнему в Италии.

Флагманом модельной линейки является нейкед-байк Benelli 752 S с рядной 750-кубовой «двойкой» мощностью 76,8 л.с. и весьма агрессивным современным дизайном. Не менее эффектно выглядит круизёр Benelli 502 C с комфортной посадкой, он оснащён 500-кубовым мотором мощностью 47,6 л.с.

Любителям классического стиля адресованы мотоцикл Benelli Leoncino 500 (Leoncino переводится с итальянского как «львёнок») и его кроссоверная версия Leoncino 500 Trail (на заглавном фото) с 500-кубовой «двойкой» мощностью 47,6 л.с. Этот же двигатель установлен на топовом туристическом мотоцикле Benelli TRK 502 X, который можно нагрузить кофрами и отправиться в большое путешествие.