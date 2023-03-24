«АвтоВАЗ» освоил производство автоматических тележек AGV

На «АвтоВАЗе» освоили производство автоматических тележек AGV, сообщает корпоративный YouTube-канал «На заводе». Основные подразделения завода заказали уже более 120 тележек, опытные образцы проходят последние испытания.

Фото: На заводе/YouTube На заводе/YouTube

AGV — это автоматически управляемые тележки с электроприводом, которые двигаются по заданной траектории, используя наклеенную на пол магнитную ленту и WI-FI, и обеспечи­вают поставку комплектующих на линию.

Сначала автотележки использовались на заводе Renault, позже в 2020 году «АвтоВАЗ» начал закупать их у партнеров по концерну и внедрять в свое производство. Такие сине-белые тележки расписаны под гжель и имеют логотипы Renault.