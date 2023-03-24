«АвтоВАЗ» освоил производство автоматических тележек AGV

На «АвтоВАЗе» освоили производство автоматических тележек AGV, сообщает корпоративный YouTube-канал «На заводе». Основные подразделения завода заказали уже более 120 тележек, опытные образцы проходят последние испытания.
AGV — это автоматически управляемые тележки с электроприводом, которые двигаются по заданной траектории, используя наклеенную на пол магнитную ленту и WI-FI, и обеспечивают поставку комплектующих на линию.
Сначала автотележки использовались на заводе Renault, позже в 2020 году «АвтоВАЗ» начал закупать их у партнеров по концерну и внедрять в свое производство. Такие сине-белые тележки расписаны под гжель и имеют логотипы Renault.
Новые тележки вазовского производства отличаются серо-оранжевой расцветкой. Специалисты «АвтоВАЗа» также отмечают, что работают над улучшением конструкции AGV и решают вопросы, связанные с локализацией комплектующих для автотележек. Они передвигаются практически бесшумно, поэтому для безопасности проигрывают мелодию. Если старые AGV воспроиводили «Калинку-Малинку», то новые — композицию Петра Чайковского.