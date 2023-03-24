Официальные продажи в России FAW Bestune B70 начнутся в конце марта

Официальные продажи лифтбэков FAW Bestune B70 начнутся в конце марта, рассказали «Газете.Ru» два источника в дилерском сообществе. По словам собеседников «Газеты.Ru», отгрузки автомобилей дилерам начнутся на следующей неделе.

Фото: FAW FAW

«Официальные прайсы будут на следующей неделе. По ценовой политике – машины будут стоить в диапазоне 2,6-2,8 млн рублей. Будет два двигателя – 1.5 на 168 л.с. и 2,0-литровые на 223 л.с. У машин четыре комплектации», — уточнил один из собеседников «Газеты.Ru».

Автомобили оснащены классическим гидромеханическим автоматом, в первых поставках ожидаются машины в двух старших комплектациях, уточнил спикер. На машины будет предоставляться официальная гарантия в 3 года или 100 тыс. км пробега.

По словам другого источника, автомобиль с 2,0-литровым мотором в максимальной комплектации будет предложен за 2,85 млн рублей. В оснащение такой машины входят светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, салон с кожаной отделкой, передний и задний парктроники, а также панорамная крыша.