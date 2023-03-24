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37 минут назад

Екатеринбуржец отсудил у автосалона 1,3 млн рублей за продажу авто в аресте

АвтоКод

Житель Екатеринбурга отсудил у псковского автосалона АО «Автосалон I» более 1,3 млн рублей за продажу проблемного авто. По информации пресс-службы Свердловского областного суда, в 2021 году мужчина приобрел в салоне Skoda Yeti 2013 года выпуска. За машину уралец отдал 835 тыс. рублей, однако при регистрации машины в ГИБДД узнал, что авто в аресте по исполнительному производству.

Екатеринбуржец отсудил у автосалона 1,3 млн рублей за продажу арестованной машины
Фото: АвтоКодАвтоКод

В марте 2022 года покупатель попытался расторгнуть договор купли-продажи с автосалоном, вернуть деньги и возместить ущерб, однако это не увенчалось успехом. Тогда новый собственник подал исковое заявление на продавца в суд. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что всего за несколько месяцев 2018 года у Skoda Yeti сменилось три владельца. Запреты на регистрацию в ГИБДД были наложены при последнем собственнике.

– В январе 2021 года Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербург признал все предшествовавшие договоры купли-продажи спорного авто незаконными и обязал последнего владельца вернуть машину собственнику – гражданке Ивановой, именно в ее интересах приставом-исполнителем и был наложен запрет на регистрацию машины. Проиграв суды за право собственности, последний владелец машины продала ее автосалону, – пишет Свердловский областной суд.

Требования по иску жителя уральской столицы суд удовлетворил частично. Успешному исходу дела способствовало наличие в договоре пункта, в соответствии с которым продавец гарантировал юридическую чистоту автомобиля.

Суд приговорил автосалон выплатить покупателю 1,351 млн рублей: 835 тыс. рублей – за покупку машины, 444,5 тыс. рублей – штраф, 34 тыс. рублей – неустойка, 20 тыс. рублей – за причинение морального вреда и 17,5 тыс. – за расходы на юридические услуги.

Автоновости,Skoda Yeti,Skoda,ГИБДД,
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