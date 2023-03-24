Завод двигателей Hyundai в России может возобновить работу

По его данным, сотрудники завода, не попавшие под сокращение, выходят на работу в режиме полного рабочего дня. Способ решения проблемы с поставками комплектующих, как и получатель изготовленных в России моторов неизвестен. Возможно, двигатели будут оправлять в Казахстан или использовать на российском автозаводе Hyundai (возможно, после смены его собственника), предполагает «Русский автомобиль».