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19 минут назад

"Русский автомобиль": завод двигателей Hyundai в России возобновляет работу

Газета.Ru

Моторный завод Hyundai Wia под Санкт-Петербургом в ближайшее время должен возобновить работу, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Завод двигателей Hyundai в России может возобновить работу
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

По его данным, сотрудники завода, не попавшие под сокращение, выходят на работу в режиме полного рабочего дня. Способ решения проблемы с поставками комплектующих, как и получатель изготовленных в России моторов неизвестен. Возможно, двигатели будут оправлять в Казахстан или использовать на российском автозаводе Hyundai (возможно, после смены его собственника), предполагает «Русский автомобиль».

В конце декабря 2022 года стало известно, что автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал процесс сокращения персонала.

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