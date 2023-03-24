Компания Ford планирует возродить легендарный Capri

Компания Ford планирует возродить легендарную модель Capri. Автомобиль в те времена показывал хорошую динамику и был доступным. В новой версии американский автопроизводитель сохранит концепцию того времени, но изменит форму кузова, сообщает издание 110km.

Как сообщает издание, современный Ford Capri получит другой кузов и другую силовую установку. Автомобиль станет кроссовером и будет приводиться в движение от электрической силовой установки мощностью 300 лошадиных сил. Время разгона от 0 до 100 км у автомобиля будет занимать 6,4 секунды. Внутри у него будет 15-дюймовый вертикальный сенсорный экран, беспроводная зарядка телефона и массажные сиденья. В новой версии автомобиль будет стоить около 40 тысяч фунтов стерлингов или 3,8 млн рублей. В продаже автомобиль поступит 2024 году.

Главный дизайнер Ford of Europe Амко Ленартс ранее говорил, что хотел бы вернуть Capri на современный рынок. Представитель Ford сказал: «Мы не спекулируем на будущих продуктах, но Ford стремится сделать электромобили культовыми».