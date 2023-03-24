ГИБДД анонсировала масштабные рейды

На выходных, 25-26 марта, в разных регионах России УГИБДД проведут запланированные рейды, которые особенно коснутся нетрезвых водителей. Об этом сообщает «Газета.ru».

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В частности, автоинспекторы проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей в Тверской, Ивановской, Самарской, Белгородской, Курской, Рязанской, Кировской, Смоленской и Липецкой областях, Республиках Алтай и Крым и в Красноярском крае.

Также сотрудники ГИБДД уделять внимание соблюдению правил перевозки детей. Такие рейды пройдут с 24 по 28 марта в Якутии. В Северной Осетии и на Колыме будут искать водителей без прав, а в Новгородской области до 26 марта продлят профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».