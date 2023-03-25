BMW готовит упрощенный гибридный кроссовер XM

Инсайдеры Bimmer Today утверждают, что через несколько месяцев в продаже появится XM 50e с рядным шестицилиндровым двигателем. Пиковая мощность составит около 600 лошадиных сил, по технике новинка практически в точности повторит седан BMW M760e (571 сила, 800 Нм) в кузове G70. Целевая аудитория для 3,0-литрового супергибрида — Китай; на других рынках флагман BMW M сохранит безальтернативный V8.

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По неофициальным данным у BMW XM 50e не будет визуальных признаков, которые укажут на отсутствие V8 под капотом. Переход на более компактный и лёгкий рядный шестицилиндровый двигатель не окажет заметного влияния на снаряжённую массу, ведь обычный 4,4-литровый XM весит 2750 килограммов.

Сравнить цены шести- и восьмицилиндровых BMW XM едва ли удастся, ведь на одном рынке обе модификации вряд ли предложат. Создание упрощённого гибрида в угоду Китаю — логичный шаг, ведь в Поднебесной транспортный налог рассчитывается исходя из рабочего объёма двигателя. Mercedes-Benz выпускал специально для КНР четырёхцилиндровые S- и G-Class, Cadillac перевёл седаны на «полторашку», а Porsche лишила главной «фишки» 718 Spyder.