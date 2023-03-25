В Москве выросли цены на поездки в такси

Средняя стоимость одной поездки на такси в Москве минувшей зимой выросла почти на 17%, до 363 рублей, тогда как Санкт-Петербурге чек упал в 2,6 раза, до 269 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (текст документа есть в распоряжении ТАСС). Средний чек в Москве годом ранее составлял 311 рублей, а в Петербурге был значительно выше - 700 рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

"В этом году сильные морозы способствовали увеличению числа коротких будничных поездок по городу, тогда как в прошлом году значительную долю занимали длинные поездки, в том числе к загородным достопримечательностям", - пояснили серьезное снижение чека в Санкт-Петербурге эксперты "Русского стандарта".

Видео дня

Отдельно аналитики банка изучили статистику платежей на автозаправках. Так, средний чек одной операции при оплате услуг АЗС в Москве этой зимой составил 1 559 рублей (годом ранее был практически таким же - 1 558 рублей), а в Санкт-Петербурге - 1 690 рублей (зимой 2021-2022 годов он составлял 1 693 рубля).

Кроме того, как показала статистика "Русского стандарта", помимо двух лидеров - Москвы и Санкт-Петербурга, - в топ-5 городов в зависимости от количества покупок в категории "АЗС" минувшей зимой вошли Казань - средний чек 1 229 рублей; Омск - средний чек 804 рубля; Новосибирск - средний чек 1 231 рубль; Челябинск - средний чек 1 507 рублей; Екатеринбург - средний чек 1 361 рубль.

"Примечательно, что в Казани средний чек на АЗС вырос - годом ранее он был 1 160 рублей. В Омске он заметно снизился - зимой 2021-2022 годов средний чек был 1 211 рублей. В Новосибирске средняя сумма одного платежа на АЗС также снизилась - годом ранее она составляла 1 376 рублей. Челябинск же показал рост среднего чека - с декабря 2021 года по февраль 2022 года он был 1 176 рублей. В Екатеринбурге средняя сумма за год также выросла - зимой 2021-2022 годов она составляла 1 246 рублей", - отметили эксперты.

Что же касается поездок на такси, то, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в пятерку городов в зависимости от числа платежей в этой категории прошедшей зимой попали Челябинск (средний чек 216 рублей), Якутск (средний чек 148 рублей), Курган (234 рубля), Ростов-на-Дону (258 рублей) и Омск со средним чеком в 238 рублей.

"В сильные морозы спрос на услуги такси традиционно растет. Поэтому лидерство в рейтинге Челябинска и Кургана с настоящей уральской зимой, а также северного Якутска вполне объяснимо", - пояснили в "Русском стандарте".