В Совфеде предлагают закрепить в законе ответственность за ДТП с участием беспилотных авто

Комитет Совфеда по экономической политике предложил правительству РФ закрепить в законе ответственность за ДТП с участием беспилотных авто, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Согласно ему, кабмину предлагается определить правовые основы применения беспилотного транспорта в РФ и обеспечить безопасность его использования с помощью регистрации и лицензирования беспилотных средств.
Ранее в технопарке Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) начали испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом.
По данным ЦАГИ, конвертоплан способен перевозить до 50 кг грузов.
В ходе испытаний отработают систему автоматического управления, а также взлет и посадку российского беспилотника в автономном режиме.
Также сообщалось, что «Рособоронэкспорт» впервые представит на выставке в Индии Aero India 2023 российский разведывательный беспилотник «Орлан-30».