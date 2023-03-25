В Совфеде предлагают закрепить в законе ответственность за ДТП с участием беспилотных авто

Комитет Совфеда по экономической политике предложил правительству РФ закрепить в законе ответственность за ДТП с участием беспилотных авто, передает ТАСС со ссылкой на документ.

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Согласно ему, кабмину предлагается определить правовые основы применения беспилотного транспорта в РФ и обеспечить безопасность его использования с помощью регистрации и лицензирования беспилотных средств.

Ранее в технопарке Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) начали испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом.

По данным ЦАГИ, конвертоплан способен перевозить до 50 кг грузов.

В ходе испытаний отработают систему автоматического управления, а также взлет и посадку российского беспилотника в автономном режиме.