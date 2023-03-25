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1 час назад

Летающее такси United Airlines заработает в 2025 году

Ferra.ru

United Airlines объявила, что уже в 2025 году она запустит воздушное такси между центром Чикаго и международным аэропортом О'Хара. Для этого компания будет использовать транспортные средства вертикального взлета и посадки, которые она приобретет у компании Archer Aviation.

Стало известно, когда заработает летающее такси United Airlines
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Летающий аппарат Archer Midnight преодолеет этот маршрут примерно за 10 минут. По словам местного жителя, из-за строительства дорог этот путь на автомобиле может занять более часа.

Если с Чикаго все получится, United Airlines планирует добавить другие "магистральные маршруты" из аэропорта в город, а "ответвления" между различными населенными пунктами появятся позже. Запас хода Archer Midnight составляет 160 км, а максимальная скорость - 241 км/ч. Стоимость поездки составит примерно 100 долларов.

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