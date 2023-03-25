Стало известно, когда заработает летающее такси United Airlines

United Airlines объявила, что уже в 2025 году она запустит воздушное такси между центром Чикаго и международным аэропортом О'Хара. Для этого компания будет использовать транспортные средства вертикального взлета и посадки, которые она приобретет у компании Archer Aviation.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Летающий аппарат Archer Midnight преодолеет этот маршрут примерно за 10 минут. По словам местного жителя, из-за строительства дорог этот путь на автомобиле может занять более часа.