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8 минут назад

АвтоВАЗ выпустил несколько топовых Lada Vesta NG

Российская Газета

С первой линии главного конвейера АвтоВАЗа сошло три автомобиля Vesta NG в кузове седан серебристого цвета с черной крышей. Как информирует паблик Avtograd news, у этих машин цифровая приборка, вертикальный планшет, 16-клапанный двигатель, интерьер со вставками из светлой алькантары. Отправятся ли эти Vesta в дальнейшем в дилерскую сеть - не уточняется.

АвтоВАЗ выпустил несколько топовых Lada Vesta NG
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, в настоящее время АвтоВАЗ выпускает Vesta NG только в дневную смену продолжительностью 8 часов. На текущей неделе ежедневно с конвейера сходят около 100 таких автомобилей против менее 70-ти на прошлой.

На АвтоВАЗе рассчитывают, что Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.

В продаже новый автомобиль появится в мае. Цены на модель АвтоВАЗ пока не называет. Сейчас седан Vesta первой генерации стоит от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей.

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