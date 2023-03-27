АвтоВАЗ выпустил несколько топовых Lada Vesta NG

С первой линии главного конвейера АвтоВАЗа сошло три автомобиля Vesta NG в кузове седан серебристого цвета с черной крышей. Как информирует паблик Avtograd news, у этих машин цифровая приборка, вертикальный планшет, 16-клапанный двигатель, интерьер со вставками из светлой алькантары. Отправятся ли эти Vesta в дальнейшем в дилерскую сеть - не уточняется.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Напомним, в настоящее время АвтоВАЗ выпускает Vesta NG только в дневную смену продолжительностью 8 часов. На текущей неделе ежедневно с конвейера сходят около 100 таких автомобилей против менее 70-ти на прошлой.

На АвтоВАЗе рассчитывают, что Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.