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41 минуту назад

Bentley вернёт в гонки 93-летний спорткар

Motor.ru

В 2020 году придворное тюнинг-ателье Mulliner, занимающееся и выпуском эксклюзивных спорткаров, анонсировало возрождение довоенной модели Blower. Выпущенный в 1929 году спорткар стал компрессорной версией модели 4½ Litre (1927–1931), снабжённой приводным нагнетателем Roots. Специалисты воспроизвели автомобиль по оригинальным чертежам и с применением оснастки 20-х годов прошлого столетия, выпустив 12 клиентских машин, которые добавились к 55 автомобилям, выпущенным между 1929 и 1931 годом.

Bentley вернёт в гонки 93-летний спорткар
Фото: Motor.ruMotor.ru

Заводской Car Zero, предназначенный для ресурсных испытаний и заездов на максимальную скорость, остался в собственности Bentley и в 2023 году вернётся в гонки. Версии, позволяющие Bentley Blower Car Zero участвовать в гонках, незначительные и касаются исключительно безопасности.

Motor.ru

Спорткар получил специальный фонарь для езды в непогоду, зеркала заднего вида, буксировочные петли, выключатель «массы» для обесточивания машины, а также огнетушитель. Автомобиль также получил исторический технический паспорт (HTP), который удостоверяет, что модель отвечает всем требованиям Международной автомобильной федерации FIA для участия в соревнованиях исторических машин.

Motor.ru

В 2023 году Car Zero выйдет на старт гонок на трассах «Донингтон-Парк» в Великобритании, «Спа» в Бельгии на автодром «Сартэ» во Франции, где проходит марафон «24 часа Ле-Мана». Ретро-модель станет первым заводским автомобилем Bentley, участвующим в гонке в Ле-Мане с победы прототипа Speed 8 в 2003 году.

Motor.ru

Вместе с Car Zero во Франции стартуют и несколько владельцев на частных Blower Continuation Series, а также обладатели оригинальных Bentley 1920-х годов. В рамках подготовки к сезону Car Zero прошёл 6-часовой заезд в гоночном темпе на трассе Goodwood Motor Circuit. Под управлением Стюарта Морли машина преодолела более 1300 километров со средней скоростью 134 километров в час. Спорткаром будут управлять экипажи с участием профессиональных гонщиков и опытных автожурналистов.

Автоновости,Bentley,
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