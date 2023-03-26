Saleen отметил своё 40-летие уникальным спидстером на базе Mustang

Американская компания Saleen представила эксклюзивный спорткар SA-40 к юбилею.

Фото: © Saleen © Saleen

В 2023 году Saleen Automotive, сделавшая себе имя на доработке автомобилей Ford и суперкаре Saleen S7 собственной разработки, отмечает 40-летие. Продолжая славную традицию подготовки подарков самим себе, американское ателье анонсировало спорткар SA-40 — лимитированный автомобиль, созданный на базе Ford Mustang, который получил особый тип кузова и будет выпущен ограниченным тиражом. Модель нарядили в фирменный аэродинамический обвес от Saleen, а также по-особому оформили заднюю часть кузова.

Вместо второго ряда сидений спорткар оснащён обтекателем с интегрированными карбоновыми дугами безопасности, которые позволяют Saleen с полным правом называть свою модель спидстером. При необходимости панель можно снять и получить полноценные кресла.

Салон отделан чёрной кожей с белой прострочкой, декоративные панели выполнены в белом и жёлтом цветах. Технически SA-40 во многом повторяет проект Saleen 302 Black Label, что подразумевает 810-сильный 5,0-литровый Coyote V8, подвеску Racecraft и тормоза Saleen.