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1 час назад

Saleen отметил своё 40-летие уникальным спидстером на базе Mustang

Motor.ruиещё 1

Американская компания Saleen представила эксклюзивный спорткар SA-40 к юбилею.

Saleen отметил своё 40-летие уникальным спидстером на базе Mustang
Фото: © Saleen© Saleen

В 2023 году Saleen Automotive, сделавшая себе имя на доработке автомобилей Ford и суперкаре Saleen S7 собственной разработки, отмечает 40-летие. Продолжая славную традицию подготовки подарков самим себе, американское ателье анонсировало спорткар SA-40 — лимитированный автомобиль, созданный на базе Ford Mustang, который получил особый тип кузова и будет выпущен ограниченным тиражом. Модель нарядили в фирменный аэродинамический обвес от Saleen, а также по-особому оформили заднюю часть кузова.

Вместо второго ряда сидений спорткар оснащён обтекателем с интегрированными карбоновыми дугами безопасности, которые позволяют Saleen с полным правом называть свою модель спидстером. При необходимости панель можно снять и получить полноценные кресла.

Салон отделан чёрной кожей с белой прострочкой, декоративные панели выполнены в белом и жёлтом цветах. Технически SA-40 во многом повторяет проект Saleen 302 Black Label, что подразумевает 810-сильный 5,0-литровый Coyote V8, подвеску Racecraft и тормоза Saleen.

Запланированные к производству десять экземпляров спорткара получат окраску Speedlab Yellow с чёрной графикой и особые пятиспицевые колёса Saleen. Стоимость спорткара Saleen составит от 142 тысяч долларов, а первый экземпляр автомобиля может обойтись дешевле — один SA-40 передадут клиенту, который сделает максимальный взнос в благотворительную организацию Cruise for a Cause, занимающуюся исследованиями рака.

Автоновости,Ford Mustang,АК S7,Ford,
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