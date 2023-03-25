Японцы превратили Lamborghini Murcielago в подобие нового суперкара LB744

Компания, которая известна своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, анонсировала новый проект. На сей раз в качестве базовой модели специалисты выбрали давно снятый с производства суперкар Lamborghini Murcielago. Идея для тюнинга была весьма оригинальной — неактуальную модель японские мастера постарались стилизовать под настолько свежее купе Lamborghini, что оно ещё даже не представлено официально.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Cуперкар получил новый передний бампер с массивным сплиттером, расширенные колёсные арки с жалюзи, развитые пороги, новый задний бампер с большим диффузором, а также прочие аэродинамические элементы. Штатные колёса заменены новыми дисками, которые дополняет заниженная подвеска.

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Отмечается, что облик модели выполнен под впечатлением от шпионских фотографий и патентных чертежей нового Lamborghini LB744, а отдельные элементы отсылают к трековому Essenza SCV12, модели Veneno и другим итальянским суперкарам.

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