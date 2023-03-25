В России могут продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал

Комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня 2023 года разрешение покупать автомобиль за материнский капитал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года», — говорится в документе.

В настоящее время маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий, на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери. С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9 процента.