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49 минут назад

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Илья Родин

Эксперты портала Car.ru предположили, что цены на автомобильном рынке начнут стабилизироваться в 2024 году. Они добавили, что снижение стоимости транспортных средств ожидается не ранее второй половины 2024 года.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на российском автомобильном рынке на протяжении нескольких лет наблюдается практически беспрерывный рост стоимости машин.

По мнению экспертов, этот тренд будет сохраняться еще 1,5-2 года. После этого ожидается стабилизация, а затем и постепенное снижение цен.

Специалисты уточнили, что льготное кредитование и параллельный импорт значительного влияния на ценообразование не оказывают.

Ранее сообщалось, что на московском автозаводе «Москвич» в конце года будут запущены SUV и седан.

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