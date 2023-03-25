Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Эксперты портала Car.ru предположили, что цены на автомобильном рынке начнут стабилизироваться в 2024 году. Они добавили, что снижение стоимости транспортных средств ожидается не ранее второй половины 2024 года.
Отмечается, что на российском автомобильном рынке на протяжении нескольких лет наблюдается практически беспрерывный рост стоимости машин.
По мнению экспертов, этот тренд будет сохраняться еще 1,5-2 года. После этого ожидается стабилизация, а затем и постепенное снижение цен.
Специалисты уточнили, что льготное кредитование и параллельный импорт значительного влияния на ценообразование не оказывают.
Ранее сообщалось, что на московском автозаводе «Москвич» в конце года будут запущены SUV и седан.