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32 минуты назад

Названо основное условие для замены зимней резины на летнюю

Lenta.ru

Руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко в беседе с Ura.ru назвал основное условие, при соблюдении которого водителю пора задумываться о замене зимней резины на летнюю. По его словам, это стоит делать в случае достижения среднесуточной температуры в пять градусов тепла.

«Необходимо помнить главное правило: когда среднесуточная температура достигает пяти градусов тепла, тогда можно начинать переобуваться с зимних шин на летние», — заявил он.

Эксперт отметил, что даже при легких заморозках имеется шанс, что автомобиль соскользнет с дороги. Он призвал водителей проявлять бдительность в весенний период и сохранять зимний стиль вождения, пояснив, что даже в явную погоду есть риск не справиться с управлением из-за плохого сцепления шин с дорогой.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Ранее российский Минпромторг объяснил резкий рост цен на шины для легковых автомобилей. По данным ведомства, причиной подорожания стали не только выросшая стоимость сырья, но также проблемы в логистике и колебания курса валют.

Автоновости,Видео,Минпромторг,
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