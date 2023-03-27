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17 минут назад

Предсерийные Lada Granta Sport сфотографировали на парковке

Motor.ruиещё 2

В Сети показали «живые» фотографии Lada Granta в модификации Sport.

Предсерийные Lada Granta Sport сфотографировали на парковке
Фото: ТАССТАСС

Судя по снимкам, опубликованным сообществом Avtograd News в социальной сети «Вконтакте», новые лифтбеки отличаются массивным задним бампером с красной вставкой, а также небольшим спойлером на крышке багажника. Несмотря на то, что дату старта продаж спортивной «Гранты» АвтоВАЗ пока не называет, инсайдеры уже рассказали о некоторых технических характеристиках будущей новинки.

На фотографиях запечатлели несколько лифтбеков, припаркованных на площадке автопроизводителя в Самарской области. Скорее всего, фотошпионы засняли предсерийные прототипы модели, которые специалисты подразделения Lada Sport собрали на прошлой неделе. Всего инженеры выпустили шесть автомобилей в кузове седан и лифтбек, которые не пойдут в продажу.

Внешне спортивная «Гранта» отличается развитым задним бампером с продольной красной полосой, шильдиком Sport и новым дизайном колесных дисков. Кроме того, на крышке багажника литфбека находится небольшой спойлер. Какие изменения произойдут в салоне новой версии, пока неизвестно.

Lada Granta в модификации Sport

Lada Granta Sport станет самой мощным исполнением модели. В движение «подогретый» автомобиль будет приводить 1,6-литровый двигатель мощностью около 120 лошадиных сил. Кроме того, машина получит модифицированную спортивную подвеску, усиленные тормоза и уменьшенный клиренс.

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В середине марта АвтоВАЗ официально продемонстрировал прототип Lada Granta Sport. Предсерийную версию модели показали в рамках «Байкальской мили».

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