Компания Subaru анонсировала премьеру нового «дикого» кроссовера.

Североамериканский филиал марки поделился тизером очередной модели семейства Wilderness. Официальных подробностей нет, но и интриги тоже: журналисты сходятся во мнении, что модификация с увеличеным клиренсом, заводской защитой днища и усиленной подвеской появится у бестселлера Subaru — кроссовера Crosstrek в третьем поколении. Публичный дебют новинки состоится 5 апреля.

Новый Subaru Crosstrek ещё не добрался до американских дилеров, но презентация пятидверки уже состоялась, а в представительстве подтвердили, что стартовая цена останется на прежнем уровне. Расширение гаммы за счёт «внедорожной» версии Wilderness логично, ведь пример Forester и Outback показывает востребованность подобных доработок.

Вероятно, у Subaru Crosstrek появится иной пластиковый обвес, дорожный просвет увеличат на пару сантиметров, добавится стальная защита днища, в штатную комплектацию войдут «грязевые» покрышки. Можно ожидать, что исполнение Wilderness будет доступно только для топ-версий с 2,5-литровым оппозитным двигателем, вариатором и полным приводом.