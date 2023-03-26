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23 минуты назад

Volkswagen анонсировал премьеру автодома Multivan и нового Transporter

Motor.ru

Volkswagen анонсировал премьеру автодома Multivan и нового Transporter.

Volkswagen анонсировал премьеру автодома Multivan и нового Transporter
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

На ежегодной пресс-конференции коммерческого подразделения марки были объявлены краткосрочные планы. Официально подтверждено, что уже в этом году на рынок выйдут гибридный Caddy, длиннобазные и полноприводные электровэны ID.Buzz, а также автодом California на базе Multivan T7. В 2024-м гамма пополнится новейшим Transporter на базе Ford Transit.

Подробностей о новом кемпере Volkswagen California нет, но похоже основой послужит заряжаемый гибрид Multivan T7. «Розеточная» версия скоро появится у нового «каблучка» Caddy, а ещё коммерческое подразделение готовит электрический Crafter следующего поколения.

Что касается актуальной линейки электрических однообъёмников ID.Buzz, то её ждёт расширение. Скоро в гамму добавят трёхрядный минивэн, покупатели смогут выбрать длиннобазную версию, а альтернативой заднему приводу станет полный. В планах и «заряженный» вэн ID.Buzz GTX.

Сотрудничеству Volkswagen и Ford в сегменте коммерческого транспорта ничего не угрожает, ведь «каблучки» Caddy/Tourneo Custom уже разработала немецкая сторона, а американский партнёр отвечает за «старшее» семейство Transit/Transporter.

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