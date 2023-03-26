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В Новочеркасске изготовили для испытаний прототип родстера "Крым"

В Новочеркасске подготовили для испытаний третий прототип родстера "Крым". Двухместный спортивный автомобиль для дорог общего пользования собрали студенты Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова.

В Новочеркасске изготовили для испытаний прототип родстера "Крым"
© Пресс-служба ЮРГПУ

Мощность двигателя родстера - 130 лошадиных сил, вес - 350 килограммов. Новочеркасские политехники изготовили общую техническую часть автомобиля - двигатель, трансмиссию, системы обеспечения движения и внутрикабинную часть.

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- Родстер готов к ходовым - полигонным и стендовым - испытаниям. Новации нашего университета - это разработки водородных топливных элементов, использовать которые можно будет в качестве питания для электромотора. Еще одна новация - изготовление кузова автомобиля из композиционных материалов путем выкладки, - сообщил декан механического факультета Владимир Черных.

Впереди работы по изготовлению внешнего обвеса из композитных материалов.

- Наша команда пришла к собственным техническим решениям: переделаны передняя подвеска, стойки, приводные валы, из-за переноса двигателя в заднюю часть авто разработан собственный механизм переключения передач из стандартных элементов, - отметил руководитель проекта - доцент Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ Виктор Зубов. - Ходовые испытания помогут нам выявить недостатки, после чего мы займемся очередной поставленной задачей и, вполне вероятно, создадим уникальный обвес.

К работе над проектом "Родстер "Крым" привлечены 25 студентов университета.

Справка "РГ"

Инициаторами создания проекта автомобиль "Родстер "Крым" в 2019 году выступили студенты и выпускники МГТУ имени Баумана. Идея была поддержана Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорацией. Проект по созданию спортивного автомобиля на компонентной базе преимущественно отечественного производства заинтересовал 24 технических вуза России. Инициаторы проекта передали конструкторскую документацию и несущую систему третьего прототипа родстера каждому вузу-"соратнику" для практической реализации научных идей.

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