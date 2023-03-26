В Новочеркасске изготовили для испытаний прототип родстера "Крым"

- Родстер готов к ходовым - полигонным и стендовым - испытаниям. Новации нашего университета - это разработки водородных топливных элементов, использовать которые можно будет в качестве питания для электромотора. Еще одна новация - изготовление кузова автомобиля из композиционных материалов путем выкладки, - сообщил декан механического факультета Владимир Черных.