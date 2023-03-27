Раскрыты реальные цены на кроссоверы «Москвич» в автосалонах.

Оказалось, что некоторые дилеры продают «Москвичи» по ценам, выше рекомендованных (РРЦ): по данным Autonews, в одном из петербургских автосалонов базовый «Москвич 3» с механической коробкой передач оценили в 2 170 000 рублей, в то время как рекомендованные розничные цены на такой автомобиль начинаются от 1 970 000 рублей. Но можно и сэкономить — при покупки машины в кредит дилер готов сделать скидку и продать кроссовер за два миллиона. Однако и это больше РРЦ.

В другом автосалоне Санкт-Петербурга наценка оказалась чуть меньше — «Москвич 3» с вариатором там стоит 2 050 000 рублей против 2 030 000 рублей на официальном сайте бренда. Но и этот продавец предлагает скидку в 30-50 тысяч рублей при оформлении кредита. В Москве кроссовер с вариатором можно приобрести за 2 035 000 рублей, а по программе traid-in еще и получить скидку до полумиллиона рублей (размер скидки варьируется в зависимости от модели). А вот госпрограммы поддержки «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» в ряде столичных автосалонов пока не работают, уточняет Autonews, — они начнут действовать позже весной или летом.

Некоторые продавцы предлагают дооснастить «Москвичи» необходимыми опциями за дополнительную плату. Например, у кроссовера отсутствует подогрев кресел — за него придется заплатить 14 тысяч рублей. Однако эту опцию готовы установить далеко не во всех автосалонах.

В других же регионах, например в Перми, цены на «Москвичи» не отличаются от рекомендованных, а при оформлении автомобиля в кредит можно рассчитывать на скидку примерно в 10 процентов. До Самары кроссоверы отечественного бренда пока не добрались, но, по словам местного дилера, уже на старте продаж в начале апреля модель можно будет приобрести по программам льготного кредитования.