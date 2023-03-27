Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Завод Nokian Tyres во Всеволожске перешел в собственность российской компании

Российская Газетаиещё 1

"Татнефть" стала владельцем 100% долей в шинном заводе финской Nokian Tyres, расположенном в городе Всеволожск в Ленинградской области. Также во владение российской нефтяной компании перешла фирма "Хакка Инвест", специализирующаяся на аренде и управлении недвижимым имуществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на изменения, внесенные на днях в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Завод Nokian Tyres во Всеволожске перешел в собственность российской компании
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В октябре прошлого года Nokian Tyres заявила о продаже компании "Татнефть" российских активов, включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области.

После закрытия сделки Nokian Tyres планирует прекратить деятельность в России. Предполагается, что коллектив компании сохранит свои рабочие места. Стоимость сделки составила 285 млн евро.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. Концерн добился хорошей локализации производства в стране. В 2021 году около 80% шин Nokian для легкового транспорта было произведено в России.

На территории России выпускались шины в высоком (А) и среднем (В) сегментах, где компания занимала порядка 32,6% рынка.

Автоновости,Татнефть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий