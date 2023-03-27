Завод Nokian Tyres во Всеволожске перешел в собственность российской компании

"Татнефть" стала владельцем 100% долей в шинном заводе финской Nokian Tyres, расположенном в городе Всеволожск в Ленинградской области. Также во владение российской нефтяной компании перешла фирма "Хакка Инвест", специализирующаяся на аренде и управлении недвижимым имуществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на изменения, внесенные на днях в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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В октябре прошлого года Nokian Tyres заявила о продаже компании "Татнефть" российских активов, включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области.

После закрытия сделки Nokian Tyres планирует прекратить деятельность в России. Предполагается, что коллектив компании сохранит свои рабочие места. Стоимость сделки составила 285 млн евро.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. Концерн добился хорошей локализации производства в стране. В 2021 году около 80% шин Nokian для легкового транспорта было произведено в России.