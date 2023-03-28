Американцы назвали самые надежные кроссоверы-трехлетки

В частности, респонденты отметили хорошую управляемость и экономичность Mazda CX-9, тихий салон и комфорт при поездках по магистрали на Acura, отметили простор в салоне Hyundai Santa Fe и его острое рулевое управление, а также характеристики бензинового двигателя 2,4. За комфорт в салоне похвалы удостоился и Toyota Highlander.