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2 часа назад

Consumer Reports причислил Hyundai Santa Fe и Mazda CX-9 к самым надежным кроссоверам

Газета.Ruиещё 1

Американский журнал Consumer Reports опубликовал список самых надежных подержанных кроссоверов среди трехлетних машин. Он сформирован по результатам опроса автовладельцев, касающегося 300 тыс. автомобилей.

Американцы назвали самые надежные кроссоверы-трехлетки
Фото: HyundaiHyundai

Среди самых надежных в этой возрастной категории перечислены Ford Edge, Honda Passport, Hyundai Santa Fe, Honda Pilot и Acura MDX, Kia Telluride, Mazda CX-9, Toyota Highlander.

В частности, респонденты отметили хорошую управляемость и экономичность Mazda CX-9, тихий салон и комфорт при поездках по магистрали на Acura, отметили простор в салоне Hyundai Santa Fe и его острое рулевое управление, а также характеристики бензинового двигателя 2,4. За комфорт в салоне похвалы удостоился и Toyota Highlander.

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