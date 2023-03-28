Американцы назвали самые надежные кроссоверы-трехлетки

Американский журнал Consumer Reports опубликовал список самых надежных подержанных кроссоверов среди трехлетних машин. Он сформирован по результатам опроса автовладельцев, касающегося 300 тыс. автомобилей.
Среди самых надежных в этой возрастной категории перечислены Ford Edge, Honda Passport, Hyundai Santa Fe, Honda Pilot и Acura MDX, Kia Telluride, Mazda CX-9, Toyota Highlander.
В частности, респонденты отметили хорошую управляемость и экономичность Mazda CX-9, тихий салон и комфорт при поездках по магистрали на Acura, отметили простор в салоне Hyundai Santa Fe и его острое рулевое управление, а также характеристики бензинового двигателя 2,4. За комфорт в салоне похвалы удостоился и Toyota Highlander.