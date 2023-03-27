В США из-за плохого топлива могут сломаться полмиллиона RAM и BMW

Американский дизель не подходит для топливных насосов фирмы Bosch/

Фото: © Stellantis © Stellantis

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило, что более 490 тысяч дизельных автомобилей концернов Stellantis и BMW находятся в группе риска. Управление дефектов и расследований (ODI) уже полтора года изучает жалобу владельцев тяжёлых пикапов RAM 2500, 3500, 4500 и 5500 с 6,7-литровым турбодизелем Cummins, а теперь в деле всплыли новые факты.

Регулятор полагает, что топливные насосы Bosch могут выйти из строя под воздействием американского топлива. Разрушение насоса может стать катализатором для чрезмерного износа или преждевременной поломки двигателя. Впрочем, NHTSA не спешит инициировать отзывную кампанию.

По уточнённым данным в группе риска дизельные седаны BMW 328 d и 535 d, кроссоверы BMW X3, пикапы RAM 1500 и Jeep Gladiator, а также внедорожники Jeep Wrangler и Grand Cherokee: всего более 490 тысяч автомобилей. Все машины с топливными насосами Bosch выпущены в период с 2014-го по 2022 год.