Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
8 минут назад

В США из-за плохого топлива могут сломаться полмиллиона RAM и BMW

Motor.ru

Американский дизель не подходит для топливных насосов фирмы Bosch/

В США из-за плохого топлива могут сломаться полмиллиона RAM и BMW
Фото: © Stellantis© Stellantis

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило, что более 490 тысяч дизельных автомобилей концернов Stellantis и BMW находятся в группе риска. Управление дефектов и расследований (ODI) уже полтора года изучает жалобу владельцев тяжёлых пикапов RAM 2500, 3500, 4500 и 5500 с 6,7-литровым турбодизелем Cummins, а теперь в деле всплыли новые факты.

Регулятор полагает, что топливные насосы Bosch могут выйти из строя под воздействием американского топлива. Разрушение насоса может стать катализатором для чрезмерного износа или преждевременной поломки двигателя. Впрочем, NHTSA не спешит инициировать отзывную кампанию.

По уточнённым данным в группе риска дизельные седаны BMW 328 d и 535 d, кроссоверы BMW X3, пикапы RAM 1500 и Jeep Gladiator, а также внедорожники Jeep Wrangler и Grand Cherokee: всего более 490 тысяч автомобилей. Все машины с топливными насосами Bosch выпущены в период с 2014-го по 2022 год.

Дизельные пикапы RAM попадают в поле зрения американских регуляторов не в первый раз. Месяц назад новые грузовички концерна Stellantis запретили парковать в гаражах из-за риска возгорания. Внепланово посетить сервис придётся 340 тысячам владельцев новых RAM 2500 и 3500.

Автоновости,Jeep Wrangler,BMW X3,Jeep Gladiator,Jeep,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий