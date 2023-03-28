Средней цене новой машины в США предрекли рост выше 50 000 долларов

Средняя цена автомобиля в США скоро превысит 50 тысяч долларов, считают в Toyota.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян ТАСС/Артем Геодакян

В пересчете на рубли на сегодняшний день это 3,8 миллиона. Такой прогноз дал Automotive News Джек Холлис, глава отдела продаж Toyota Motor North America, указав на высокий спрос на новые автомобили. В этом году он снова превысит предложение, и порядка шести миллионов потенциальных покупателей будут вынуждены ждать лучшего момента для покупки из-за нехватки машин и слишком высоких цен.

Вместе с высоким интересом к новым автомобилям растет спрос и на вторичном рынке, отмечает Холлис. Это поддержит высокую остаточную стоимость подержанных автомобилей. Похожий тренд наблюдается и в России: из-за скачков цен ряд автомобилей с пробегом стали стоить дороже, чем в момент покупки три года назад.

Сдерживает рост американского авторынка «хрупкость» цепочки поставок, которая начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Если бы заводы были полностью обеспечены комплектующими, продажи на первичном рынке в 2023 году могли бы вырасти до 16,7-17 миллионов машин.

Кроме этого, негативно сказывается инфляция, в значительной степени вызванная быстрым ростом стоимости сырья. Слишком дорогое сырье заставляет производителей работать над снижением общих затрат, однако эти меры повлияют на конечного пользователя не ранее 2024 года.