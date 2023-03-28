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1 час назад

Средняя цена автомобиля в США скоро превысит 50 тысяч долларов, считают в Toyota

Motor.ruиещё 1

Средняя цена автомобиля в США скоро превысит 50 тысяч долларов, считают в Toyota.

Средней цене новой машины в США предрекли рост выше 50 000 долларов
Фото:  ТАСС/Артем Геодакян ТАСС/Артем Геодакян

В пересчете на рубли на сегодняшний день это 3,8 миллиона. Такой прогноз дал Automotive News Джек Холлис, глава отдела продаж Toyota Motor North America, указав на высокий спрос на новые автомобили. В этом году он снова превысит предложение, и порядка шести миллионов потенциальных покупателей будут вынуждены ждать лучшего момента для покупки из-за нехватки машин и слишком высоких цен.

Вместе с высоким интересом к новым автомобилям растет спрос и на вторичном рынке, отмечает Холлис. Это поддержит высокую остаточную стоимость подержанных автомобилей. Похожий тренд наблюдается и в России: из-за скачков цен ряд автомобилей с пробегом стали стоить дороже, чем в момент покупки три года назад.

Сдерживает рост американского авторынка «хрупкость» цепочки поставок, которая начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Если бы заводы были полностью обеспечены комплектующими, продажи на первичном рынке в 2023 году могли бы вырасти до 16,7-17 миллионов машин.

Кроме этого, негативно сказывается инфляция, в значительной степени вызванная быстрым ростом стоимости сырья. Слишком дорогое сырье заставляет производителей работать над снижением общих затрат, однако эти меры повлияют на конечного пользователя не ранее 2024 года.

Что касается России, то к декабрю прошлого года средняя цена новой машины достигла 3,4 миллиона рублей, что ненамного ниже прогнозируемого Toyota показателя для США. В течение года наблюдались как скачки вверх вплоть до 60 процентов, так и последующие корректировки с понижением. В результате за год машины стали дороже на 11 процентов.

Автоновости,Toyota,Джек Холлис,Toyota Motors,
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