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44 минуты назад

В России выставили на продажу секретный новый «Гелик»: цена удивила

Motor.ru

В России продают секретный «Гелик», которого нет на сайте «Мерседеса».

В России выставили на продажу секретный новый «Гелик»
Фото: © avito.ru© avito.ru

Один из московских салонов готов расстаться с новым Mercedes-AMG G 63 4x4². За внедорожник 2022 года выпуска в фирменном кислотном цвете нужно выложить 55 миллионов рублей. Уникальность модели в том, что её цену даже за рубежом можно узнать только по запросу, а конфигуратора нет в открытом доступе. Спецверсия 4x4² будет выпущена ограниченным тиражом.

Анонс нового Mercedes-AMG G 63 4x4² состоялся в июне прошлого года, и тогда же внедорожник стал доступен к заказу на некоторых рынках. Однако в Аффальтербахе сохраняют интригу: брошюра с характеристиками высылается только потенциальным клиентам, цен в открытом доступе нет, а тираж не называется.

avito.ru

В Россию привезли богато оснащённый внедорожник с уникальным цветом кузова и красными тормозными суппортами. Строгий чёрный салон почти такой же, как у обычного AMG G 63. Конструктивные отличия от исходника — увеличенный дорожный просвет, доработанное шасси, стальной багажник на крыше, кастомное крепление пятого колеса, оригинальные 22-дюймовые колёса.

Цена в 55 миллионов рублей эквивалентна 712 тысячам долларов, и можно утверждать: у нас Mercedes-AMG G 63 4x4² вдвое дороже, чем в США. Однако в нашей стране вездеход точно не будет единственным: аналогичный тёмно-зелёный автомобиль уже продан и поставлен на учёт.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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