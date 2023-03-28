Собянин рассказал об увеличении средней скорости движения на МКАД

Город постоянно работает над увеличением пропускной способности и безопасности Московской кольцевой автодороги (МКАД). Сегодня это главная внутригородская магистраль, куда ежедневно выезжает один миллион автомобилей — треть машин, которые передвигаются по столице. О том, как удается снижать количество заторов на МКАД, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«За последние пять лет средняя скорость движения выросла на шесть процентов — с 48 до 51 километра в час. И это совсем немало, особенно с учетом того, что рост средней скорости в основном происходит за счет сокращения длительности и интенсивности заторов на проблемных участках МКАД. Еще более важно, что с 2018 года число ДТП с пострадавшими на МКАД уменьшилось на 20 процентов — с 817 до 655 случаев в 2022 году. Количество погибших в ДТП уменьшилось на 38 процентов — с 62 до 38 человек», — написал Мэр Москвы.

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Чтобы достичь таких показателей, модернизацию МКАД сделали одним из приоритетов транспортной программы Москвы. Объем и сложность работ здесь Сергей Собянин сравнил с Московским скоростным диаметром (МСД).

По его словам, МКАД проектировали и строили для грузовиков, однако магистраль стала внутригородской, и единственным верным решением было ограничить движение по ней транзитных грузовых машин. Благодаря ему количество таких автомобилей сократилось на 21 процент.

«Нам говорили, что это вызовет паралич доставки грузов чуть ли не по всей стране. Но как известно, ничего подобного и близко не произошло», — отметил Мэр Москвы.

Практически с момента строительства проблемой МКАД стало отсутствие разумной альтернативы. После открытия Центральной кольцевой автомобильной дороги туда сразу же ушло около 50 тысяч транзитных грузовиков в сутки. Еще одна альтернатива — Московский скоростной диаметр. Его основной участок, открытый в прошлом году, принял 10–15 процентов трафика с прилегающих участков МКАД. Еще больше изменить ситуацию поможет запуск движения по южному участку диаметра, запланированный на конец этого года.

Увеличить пропускную способность и безопасность движения помогают дополнительное освещение в темное время суток (установлено более 130 опор), табло с рекомендациями и предупреждениями (установлено 34 табло, в том числе новые — с оперативной информацией об авариях и дорожных работах).

«Именно МКАД лидирует в Москве по плотности камер видеоаналитики (не путать с обычными камерами фиксации нарушений ПДД) — 770 умных устройств выявляют до 13 типов инцидентов. К примеру, на дороге находится человек или посторонние предметы, машина остановилась на полосе движения или случилось возгорание. Информация моментально передается в ситуационный центр ЦОДД для принятия решения: направить дорожный патруль или вызвать экстренные службы», — рассказал Сергей Собянин.

Только в прошлом году патрульные более 45 тысяч раз оказали помощь на дороге.

Самым оперативным и экономным способом увеличения пропускной способности Мэр Москвы назвал переразметку проезжей части с учетом реально складывающейся ситуации. За счет небольшого сужения технических полос удается увеличить количество основных. При этом их ширина не меняется. Сегодня реализовано уже 12 таких проектов, в планах на 2023 год изменить разметку еще на 15 километрах МКАД.

«Например, из-за перехода семи полос в пять регулярно в часы пик образовывался затор с обеих сторон МКАД в районе Лермонтовского проспекта. Путем переразметки мы расширили это “бутылочное горло”, добавив дополнительную шестую полосу. Раньше этот участок пропускал 124,7 тысячи машин в сутки, теперь — на 900 больше. Вроде немного, но движение стало ощутимо быстрее, да и безопаснее», — написал Мэр Москвы.

Наиболее сложное, но самое эффективное решение для разгрузки магистрали — реконструкция и строительство новых развязок с вылетными магистралями. Масштабную программу по их переустройству начали в 2012 году. В нее попали 22 развязки, на 19 из которых работы уже завершены. Остальные три достроят в 2023–2024 годах.

Реконструкция окончена на развязках с Ленинградским шоссе, Волгоградским и Мичуринским проспектами, проспектом Маршала Жукова, улицей Подольских Курсантов, в районе Молодогвардейской улицы, с Можайским, Каширским и Дмитровским шоссе, Профсоюзной улицей, Ленинским и Рязанским проспектами, Бесединским шоссе, улицей Генерала Дорохова, на 40-м километре МКАД, с Волоколамским и Осташковским шоссе. Также работы завершены на Бусиновской и Косинской развязках.

Продолжается реконструкция развязок с Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотней.