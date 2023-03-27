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1 час назад

Количество вакансий на авторынке в России снизилось на 38% за год

ТАСС

Число вакансий на российском авторынке, размещенных на онлайн-платформе Superjob в 2022 году, сократилось на 38% по сравнению с 2021 годом. При этом количество вакансий в автосервисах за год увеличилось на 31%, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Количество вакансий на авторынке в России снизилось на 38% за год
Фото: ТАССТАСС

Аналитики сервиса провели исследование в марте, они оценили, сколько объявлений разместили на онлайн-платформе работодатели из сфер "Розничная торговля автомобилями" и "Сервисное обслуживание автомобилей" в 2022 году, и как это число поменялось по сравнению с 2021 годом.

"Среднее количество размещенных вакансий в сегменте рынка труда "Розничная торговля автомобилями и автозапчастями" в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось на 38%", - указано в результатах исследования.

Уточняется, что при этом за год стало больше вакансий в автосервисах, их количество увеличилось на 31%. Наиболее высокая средняя заработная плата у автоэлектриков - 105 тыс. рублей (годовой темп прироста средних рыночных заработных плат +5%). Также средняя зарплата автожестянщиков и автомехаников составляет 100 тыс. рублей (+11%), автомаляров 90 тыс. рублей (+13%), шиномонтажников 85 тыс. рублей (+6%).

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