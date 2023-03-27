Количество вакансий на авторынке в России снизилось на 38% за год

Число вакансий на российском авторынке, размещенных на онлайн-платформе Superjob в 2022 году, сократилось на 38% по сравнению с 2021 годом. При этом количество вакансий в автосервисах за год увеличилось на 31%, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Аналитики сервиса провели исследование в марте, они оценили, сколько объявлений разместили на онлайн-платформе работодатели из сфер "Розничная торговля автомобилями" и "Сервисное обслуживание автомобилей" в 2022 году, и как это число поменялось по сравнению с 2021 годом.

"Среднее количество размещенных вакансий в сегменте рынка труда "Розничная торговля автомобилями и автозапчастями" в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось на 38%", - указано в результатах исследования.