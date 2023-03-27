BMW готовится к полному переименованию модельного ряда

В Германии запатентовали сразу 48 новых сочетаний, которые охватывают всю линейку от компактных моделей до больших кроссоверов. Обозначения серий и типа двигателя (бензиновый, дизельный или гибридный) рискуют стать историей: литерой i станут обозначать легковые электромобили, литерой X — топливные кроссоверы, префикс iX достанется электрокроссоверам. Числовой индекс косвенно укажет на мощность.

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В новой системе индексов постарался разобраться портал CarBuzz. Официальных разъяснений пока не было, поэтому журналисты поделились своей трактовкой. Считается, что семейство электрических «семёрок» будет именоваться i740, i750 и i760, топливные кроссоверы X7 переименуют в Х740, Х750 и Х760, а аналоги на электротяге назовут iX740, iX750 и iX760.

Если проводить соответствие, то X7 xDrive50i в новой системе отсчёта назовут X750, iX xDrive50 переименуют в iX550, а i4 eDrive40 — в i440. Возможно, суффикс xDrive сохранится отдельно для обозначения полного привода. Что касается топливных легковых моделей, то в обозримом будущем наверняка останутся привычные индексы, то есть «пятёрка» следующего поколения может предлагаться в виде гибрида (530e), с бензиновым двигателем (530i) или дизелем (530d).