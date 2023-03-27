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В США пустили с молотка 47-летний Corvette с пробегом 26 километров

Аукционный дом Bring & Trailer выручил за раритетный автомобиль 40 454 доллара, что примерно на треть меньше цены нового Corvette C8. Мизерный пробег сыграл с Chevrolet Corvette злую шутку: перед продажей купе пришлось подкрасить, провести большое техобслуживание, заменить колёса и тормозную систему. Зато эпатажный алый салон сохранён в аутентичном виде.

В США пустили с молотка 47-летний Corvette с пробегом 26 километров
© Motor.ru

С 1976 года у Chevrolet Corvette C3 было всего два владельца, причём второй хозяин явно приобрёл машину в 2021 году для последующей перепродажи. Купе пришлось ремонтировать после долгого простоя: были перекрашен двигатель, порог и задний бампер, восстановлены тормозные суппорты и главный тормозной цилиндр, заменены технические жидкости, шины.

За без малого полвека обошлось без тюнинга: под капотом «смолл-блок» V8 объёмом 5,7 литра, который развивает 213 лошадиных сил и сочетается с 3-ступенчатым автоматом. Комплектация богатая для второй половины 1970-х: есть дисковые тормоза, противотуманные фары, электростеклоподъёмники, кондиционер, стереосистема, обогрев заднего стекла и кожаный салон.

Motor.ru
Motor.ru

Первый владелец заплатил за Chevrolet Corvette C3 около 8,5 тысячи долларов, но по неизвестным причинам не пользовался машиной. Купе оставалось в состоянии «капсулы времени» до 2021 года, пока следующий владелец не поставил двухдверку на ход. В настоящий момент автомобиль законсервирован.

Покупку олдтаймера Chevrolet за 40,5 тысячи долларов (эквивалент 3,1 миллиона рублей) можно считать удачный. В России аналогичные Corvette C3 с большим пробегом продают почти вдвое дороже.

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