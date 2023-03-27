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2 часа назад

Hyundai представила новую Sonata. Это не смена поколений, но изменений много

Российская Газетаиещё 1

Точка в истории Hyundai Sonata поставлена: в компании сообщили, что перед нами - текущее, восьмое поколение, но с революционной сменой образа. Традиционно корейцы продемонстрировали лишь дизайн новинки, припася информацию о технических характеристиках на потом.

Hyundai представила новую Sonata
Фото: Пресс-служба HyundaiПресс-служба Hyundai

Внешность новой "Сонаты" была раскрыта во время съёмок рекламы в феврале. Передняя часть модели разительным образом отличается от предшественника. Седан примерил новый корпоративный стиль, в котором выполнены и новый Grandeur, и новый Solaris: это светодиодная полоса под кромкой капота и отдельно стоящие фары. Головной свет в случае с "Сонатой" как бы вписан в воздухозаборники, которые вместе с остроугольной решёткой радиатора придают передней части агрессивный внешний вид.

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Задняя часть новой Hyundai Sonata лишилась эллипсообразных фонарей, которые сменились на H-образные: они не скрадывают ширину, а наоборот подчёркивают её. Уже в стандартной версии седан получил оформление выхлопной системы "под спорт".

Пресс-служба Hyundai

В салоне перемен тоже предостаточно. Мультимедиа и приборная панель объединены, диагональ каждого дисплея равна 12,3 дюйма. Центральные дефлекторы вписаны в торпедо, а центральный тоннель лишился селектора трансмиссии, который перекочевал за рулевое колесо. Последнее лишилось "ушастого" дизайна и получило три спицы, а вместо лого в центре "баранки" теперь красуется просто полоска с закруглёнными краями. Управление климат-контролем осуществляется у новинки через сенсорную панель.

Больше корейцы не рассказали ничего. При этом циркулируют слухи о смене мотора 1.6 литра на "четверку" объёмом 2,5 литра в стандартной комплектации. На "Сонате" N Line он выдаёт 294 л.с. Также ожидается появление комплектаций с системой полного привода, что позволит модели составить полноценную конкуренцию Toyota Camry и родственному Kia K5.

"Живая" премьера нового Hyundai Sonata состоится 30 марта на Seoul Mobility Show, после чего будет дан старт продаж.

Пресс-служба Hyundai
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