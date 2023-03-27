Число дилеров китайских автобрендов в России за год выросло на 52%

Число дилеров автомобильных марок из КНР в России достигло 1114, что на 52% больше, чем год назад. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечается, что за период с I квартала 2022 года по I квартал 2023-го в России появилось 522 новых дилера по продаже китайских машин. Больше всего дилеров у бренда Omoda, который с 23 ноября прошлого года успел открыть в России 119 фирменных салонов. Еще 58 дилеров открыл бренд Exeed, 57 – Chery.

Бренд Geely открыл 45 новых дилеров, FAW – 34, Changan и JAC – 20. Дилерские сети Dongfeng и Haval за год расширились на 19 и 11 автосалонов соответственно.