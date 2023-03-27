Россия резко нарастила импорт японских авто: что завозят и какие риски

За первые месяцы 2023 года импорт японских авто в Россию резко вырос. «Комсомольская правда» рассказала о выгоде и рисках покупки японской машины.

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За январь - февраль в Россию ввезли 66,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Показатель оказался в 2,8 раза больше, чем за первые два месяца 2022-го. При этом больше половины авто - 52,1 процента - были ввезены из Японии.

Опрошенные «КП» эксперты заявили, что повлияли на это два фактора: укрепление рубля к иене и отмена требования об установке системы ГЛОНАСС на японские авто с пробегом (это экономит около 50 тысяч рублей).

В рамках санкций Япония запретила поставлять в Россию машины дороже 49 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей), но в РФ оттуда традиционно привозят бюджетные модели, подчеркивает газета.

Эксперт по подбору авто в Европе и Азии Сергей Логинов рассказал, что в основном в Россию ввозят японские подержанные машины возрастом от трех до пяти лет.

Собеседники «КП» назвали главные риски, с которыми могут столкнуться покупатели японских авто. Это скрученный пробег, машина-«конструктор» (авто разбирают на запчасти и ввозят в таком состоянии для снижения таможенных пошлин, а затем собирают снова) и подделка аукционных листов (на них в Японии выставляют оценку состояния авто).

Глава уссурийской компании «Автодилер ДВ» Сергей Сотников рассказал, что особой популярностью пользуются японские минивэны - такие авто в приличном состоянии и по доступной цене в России найти сложно.

«А в Японии можно взять микроавтобус в хорошем состоянии за 1,5 миллиона рублей - это и для бизнеса подойдет, и как семейный автомобиль», - отметил эксперт.