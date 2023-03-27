Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
59 минут назад

Hyundai пообещал сохранить в новых автомобилях аналоговые клавиши

Motor.ru

Компания Hyundai обещает сохранить в автомобилях аналоговые клавиши.

Hyundai обещает сохранить в новых автомобилях аналоговые клавиши
Фото: © Hyundai© Hyundai

Руководитель дизайнерского подразделения Hyundai Санг Юп Ли заявил австралийскому изданию Cars Guide, что считает тендецию заменять все «физические» кнопки на сенсорные экраны опасной. «Когда вы за рулём ими [тачскринами] трудно пользоваться: обычные кнопки удобнее нажимать на ощупь», — расшифровал свою позицию вице-президент корейского концерна.

Санг Юп Ли дал понять, что Hyundai намеренно оставляет функциональные шайбы регулировок климата и аудиосистемы, чтобы водители могли менять настройки, не отвлекаясь от дороги. «Для меня кнопки, связанные с безопасностью, должны быть аналоговыми», — подытожил шеф-дизайнер корейской марки.

Топ-менеджер не стал отрицать, что будущее всё-таки за сенсорными панелями, ведь после достижения автономности четвёртого уровня водителю не придётся следить за дорогой. Однако пока автомобилями Hyundai нужно управлять вручную, у новинок по-прежнему останутся привычные блоки регулировок основных функций. Слова шеф-дизайнера не расходятся с делом: и новый кроссовер Kona, и обновлённая Sonata получили почти идентичные интерьеры с россыпью аналоговых кнопок.

Компания Hyundai не одинока в стремлении сохранить привычный интерфейс в новых автомобилях. Полтора года назад над поиском баланса между тачскринами и «ламповыми» кнопками задумалась Audi, а многочисленные исследования свидетельствуют о неудобстве сенсорных экранов.

Автоновости,Hyundai,Audi,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий