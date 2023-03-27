Hyundai обещает сохранить в новых автомобилях аналоговые клавиши

Компания Hyundai обещает сохранить в автомобилях аналоговые клавиши.

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Руководитель дизайнерского подразделения Hyundai Санг Юп Ли заявил австралийскому изданию Cars Guide, что считает тендецию заменять все «физические» кнопки на сенсорные экраны опасной. «Когда вы за рулём ими [тачскринами] трудно пользоваться: обычные кнопки удобнее нажимать на ощупь», — расшифровал свою позицию вице-президент корейского концерна.

Санг Юп Ли дал понять, что Hyundai намеренно оставляет функциональные шайбы регулировок климата и аудиосистемы, чтобы водители могли менять настройки, не отвлекаясь от дороги. «Для меня кнопки, связанные с безопасностью, должны быть аналоговыми», — подытожил шеф-дизайнер корейской марки.

Топ-менеджер не стал отрицать, что будущее всё-таки за сенсорными панелями, ведь после достижения автономности четвёртого уровня водителю не придётся следить за дорогой. Однако пока автомобилями Hyundai нужно управлять вручную, у новинок по-прежнему останутся привычные блоки регулировок основных функций. Слова шеф-дизайнера не расходятся с делом: и новый кроссовер Kona, и обновлённая Sonata получили почти идентичные интерьеры с россыпью аналоговых кнопок.