Подмосковная ГИБДД проверит техосмотр на дорогах

В Подмосковье Госавтоинспекция проведет рейд по проверке техосмотра. Мероприятие будет начнется уже сегодня и пройдет до конца недели.

Фото: duma.gov.ru duma.gov.ru

Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на технический осмотр. При выявлении подобных случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании диагностической карты. Автовладельцу придется заново проходить техосмотр. Кроме того, водителю такой машины будет грозить штраф в 2 тысячи рублей.

Напомним, что сейчас для владельцев легковых машин физических лиц прохождение техосмотра - мероприятие добровольное. Хочет человек - получает диагностическую карту. Нет - не надо. Однако она понадобится перед постановкой на учет в ГИБДД машины старше 4 лет.