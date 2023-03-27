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Кроссовер Renault QM6/Koleos обновили в Южной Корее

Renault Korea Motors, известная как Renault Samsung до ребрендинга в 2022 году, начала продажи своей обновленной модели QM6 на внутреннем рынке.

Renault Korea Motors обновила кроссовер QM6/Koleos
© ПроКроссовер.ру

Внедорожник, также известный как Koleos, получил новую решетку радиатора, отличный передний бампер и другие колеса. Однако внутри изменились лишь некоторые незначительные детали отделки. Топовые комплектации получили новую информационно-развлекательную систему с 9,3-дюймовым экраном вместо старого 8,7-дюймового.

Старый 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 184 л.с. Колеос для Европы, который производился на том же заводе в Пусане, отказался от полного привода еще раньше. С этого момента покупатели в Корее могут выбирать между 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. и его аналогом, работающим на природном газе, мощностью 140 л.с. Единственная доступная трансмиссия — вариатор.

Коммерческая версия минивэна теперь предлагает грузовой отсек длиной 1760 мм и объемом 1413 литров, рассчитанный на перевозку до 300 кг товаров. Цены начинаются от 28,6 млн вон. Базовая комплектация включает светодиодное освещение по кругу, 18-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, обивку из экокожи и климат-контроль.

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