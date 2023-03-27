Renault Korea Motors обновила кроссовер QM6/Koleos

Renault Korea Motors, известная как Renault Samsung до ребрендинга в 2022 году, начала продажи своей обновленной модели QM6 на внутреннем рынке.

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Внедорожник, также известный как Koleos, получил новую решетку радиатора, отличный передний бампер и другие колеса. Однако внутри изменились лишь некоторые незначительные детали отделки. Топовые комплектации получили новую информационно-развлекательную систему с 9,3-дюймовым экраном вместо старого 8,7-дюймового.

Старый 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 184 л.с. Колеос для Европы, который производился на том же заводе в Пусане, отказался от полного привода еще раньше. С этого момента покупатели в Корее могут выбирать между 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. и его аналогом, работающим на природном газе, мощностью 140 л.с. Единственная доступная трансмиссия — вариатор.