Иранский бренд Saipa выходит на российский рынок

Иранский автопроизводитель Saipa 27 марта официально объявит о выходе на российский рынок, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», который цитирует пресс-релиз, посвященный событию.

Фото: SAIPA Shahin SAIPA Shahin

По его данным, о начале продаж автомобилей иранского автопроизводителя в России, создании соответствующей инфраструктуры для обслуживания Saipa и перспективах иранской автомобильной промышленности на российском рынке расскажут, в частности, гендиректор компании «Бест Моторс» Александр Степанов, а также советник по Ирану Евразийского бизнес-совета Аббас Мирзаи Гази.