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23 минуты назад

"Русский автомобиль": иранский бренд Saipa выходит на российский рынок

Газета.Ru

Иранский автопроизводитель Saipa 27 марта официально объявит о выходе на российский рынок, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», который цитирует пресс-релиз, посвященный событию.

Иранский бренд Saipa выходит на российский рынок
Фото: SAIPA ShahinSAIPA Shahin

По его данным, о начале продаж автомобилей иранского автопроизводителя в России, создании соответствующей инфраструктуры для обслуживания Saipa и перспективах иранской автомобильной промышленности на российском рынке расскажут, в частности, гендиректор компании «Бест Моторс» Александр Степанов, а также советник по Ирану Евразийского бизнес-совета Аббас Мирзаи Гази.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Saipa в России и Белоруссии могут начаться в конце весны. В феврале торгпредство России в Иране сообщило, что компания SAIPA подписала соглашение об экспорте машин в РФ.

Автоновости,Александр Степанов,
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