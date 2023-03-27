Tesla намерена сократить расходы вдвое ради запуска доступного электромобиля

Tesla Inc. во время Дня инвестора официально подтвердила намерение сократить производственные затраты вдвое по сравнению с Model 3 и Model Y и выпустить новый электромобиль по цене 20 000 долларов или около того.

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Для этого компания намерена внедрить совершенно новый подход к формовке кузова. При традиционном подходе кузов автомобиля сваривается из сотен штампованных металлических листов с помощью роботов. Этот метод существует уже несколько десятилетий без каких-либо серьезных инноваций.

Напротив, компания Илона Маска планирует изготовить несколько крупных и сложных металлических деталей и сварить их вместе. Тяговая батарея будет располагаться под полом и представлять собой часть несущей конструкции. Это потребует внесения некоторых изменений в компоновку салона, например, установки передних сидений непосредственно на аккумуляторную батарею.

Такой подход сократит время, необходимое для изготовления одного кузова автомобиля, а также снизит затраты. Такой электромобиль может стоить всего 20 000 долларов и ознаменовать вторжение Tesla, которая до сих пор придерживалась премиальных цен, на рынок доступных аккумуляторных автомобилей.