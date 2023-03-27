Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Tesla намерена сократить расходы вдвое перед запуском доступного электромобиля

ПроКроссовер.ру

Tesla Inc. во время Дня инвестора официально подтвердила намерение сократить производственные затраты вдвое по сравнению с Model 3 и Model Y и выпустить новый электромобиль по цене 20 000 долларов или около того.

Tesla намерена сократить расходы вдвое ради запуска доступного электромобиля
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Для этого компания намерена внедрить совершенно новый подход к формовке кузова. При традиционном подходе кузов автомобиля сваривается из сотен штампованных металлических листов с помощью роботов. Этот метод существует уже несколько десятилетий без каких-либо серьезных инноваций.

Напротив, компания Илона Маска планирует изготовить несколько крупных и сложных металлических деталей и сварить их вместе. Тяговая батарея будет располагаться под полом и представлять собой часть несущей конструкции. Это потребует внесения некоторых изменений в компоновку салона, например, установки передних сидений непосредственно на аккумуляторную батарею.

Такой подход сократит время, необходимое для изготовления одного кузова автомобиля, а также снизит затраты. Такой электромобиль может стоить всего 20 000 долларов и ознаменовать вторжение Tesla, которая до сих пор придерживалась премиальных цен, на рынок доступных аккумуляторных автомобилей.

Очень мало известно о первом электромобиле компании, удобном для кошелька, за исключением неофициальных сообщений о том, что он может называться «Модель 2». По слухам, он также весит около двух третей от Model 3, а его аккумуляторная батарея всего на 75% больше.

Автоновости,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий