Депутат предложил связать утилизацию авто с индустрией восстановления запчастей

«Предложение о реанимации госпрограммы по утилизированию авто и история с восстановлением деталей — это, по сути, разные аспекты одной и той же темы. Машину нужно утилизировать, но как? Хорошо, машину разобрали, а детали куда девать — да так, чтобы их не выкидывать, а при нынешнем дефиците использовать? Мы подходим к моменту, когда запрос на регулирование процессов назрел, он в поле внимания и исполнительной, и законодательной власти», - сказал Толмачев.