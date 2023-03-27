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38 минут назад

Депутат Толмачев предложил связать восстановление запчастей и утилизацию авто

Газета.Ru

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев («Единая Россия») выступил с предложением связать идею создания индустрии восстановления автозапчастей с государственной программой по утилизации машин. Об этом депутат сообщил РИА Новости.

Депутат предложил связать утилизацию авто с индустрией восстановления запчастей
Фото: Андрей Стенин/РИА «Новости»Андрей Стенин/РИА «Новости»

«Предложение о реанимации госпрограммы по утилизированию авто и история с восстановлением деталей — это, по сути, разные аспекты одной и той же темы. Машину нужно утилизировать, но как? Хорошо, машину разобрали, а детали куда девать — да так, чтобы их не выкидывать, а при нынешнем дефиците использовать? Мы подходим к моменту, когда запрос на регулирование процессов назрел, он в поле внимания и исполнительной, и законодательной власти», - сказал Толмачев.

О том, что в России может появиться индустрия восстановления б/у автозапчастей стало известно в феврале 2023 года. Авторами инициативы стали депутаты четырех комитетов Госдумы.

В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина говорилось, что в России подобная индустрия фактически отсутствует, а в условиях санкций это может стать одной из основных причин массового выхода машин из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования подержанных автозапчастей широко развит, его поддерживает государство.

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